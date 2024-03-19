Опытные огородники утверждают, что для того чтобы эффективно бороться с колорадскими жуками и способствовать здоровью урожая картофеля, нужно рассмотреть возможность стратегической посадки сопутствующие культуры между рядами.
Эти растения-компаньоны могут помочь отпугнуть вредителей и улучшить здоровье почвы, способствуя успешному сбору урожая.
Растения-соседи для картофеля:
Пижма.
Она известна своим сильным ароматом, отпугивающим вредителей, за пижмой легко ухаживать, и она требует минимальных усилий.
Хрен.
Посадка этого растения рядом с картофелем может помочь снизить вероятность заболеваний картофеля.
Кустовая фасоль.
Эти растения насыщают почву кислородом, что приносит пользу картошке, а также обеспечивают защиту от колорадских жуков.
Кукуруза.
Размещение кукурузы по краю картофельного участка усиливает вкус.
Лук и чеснок.
Эти культуры производят фитонциды, которые отпугивают вредителей и снижают риск фитофтороза.
Бархатцы, настурция и календула.
Данные цветы эффективны в отпугивании колорадских жуков, и их можно сажать вместе с картофелем для дополнительной защиты.
Овощи, которые нельзя сажать вместе:
Морковь и зелень.
Моркови будет трудно прижиться, если ее посадить рядом с зеленью укропа, петрушки или горчицы, поскольку эти растения конкурируют за влагу и питательные вещества в почве.
Помидоры и капуста.
И помидоры, и капуста требуют одинаковых питательных веществ из почвы в больших количествах. Совместная посадка может привести к конкуренции питательных веществ и снижению урожайности.
Сладкий перец и фасоль.
Они восприимчивы к грибковому заболеванию антракнозу. Если одна культура заражается, она может быстро распространиться на соседние растения.
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