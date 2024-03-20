Опытные садоводы предупреждают, что при посадке баклажанов в открытый грунт важно предусмотреть сопутствующие действия, чтобы оптимизировать рост и свести к минимуму вредителей.
В связи с этим они дали несколько рекомендаций о том, как сажать баклажаны и чего следует не сажать рядом.
Подходящие растения-компаньоны для баклажанов:
Фасоль.
Она помогает улучшить плодородие почвы, фиксируя азот, что способствует росту баклажанов.
Белокочанная капуста.
Этот овощ помогает отпугнуть вредителей, которые могут поразить баклажаны.
Редис.
Редиска служит естественным репеллентом для некоторых вредителей и может помочь улучшить структуру почвы.
Дыня и тыква.
Данные растения могут обеспечивать тень и регулировать влажность баклажанов, занимая при этом разную глубину почвы.
Кабачки.
Они могут служить хорошим компаньоном, занимая разные участки сада и помогая отпугивать вредителей.
Горох.
Он фиксирует азот в почве, обогащая ее и способствуя росту баклажанов.
Свекла.
Специалисты говорят, что свекла может хорошо дополнять баклажаны и не конкурировать за ресурсы.
Однако существуют растения, которые следует не сажать рядом с баклажанами:
Помидоры.
И баклажаны, и помидоры восприимчивы к одинаковым вредителям и болезням, поэтому лучше не сажать их вместе.
Картофель.
Как и томаты, он имеет общих с баклажанами вредителей и может конкурировать за ресурсы.
Рекомендации по посадке перца:
Эксперты предупреждают, что хотя сажать перец рядом с баклажанами разрешается, следите за тем, чтобы между грядками было расстояние не менее 70-80 см, чтобы не допустить скученности и конкуренции за ресурсы.
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