Следуя этим советам, вы сможете оптимизировать рост баклажанов и создать гармоничную среду для посадки.

Опытные садоводы предупреждают, что при посадке баклажанов в открытый грунт важно предусмотреть сопутствующие действия, чтобы оптимизировать рост и свести к минимуму вредителей.

В связи с этим они дали несколько рекомендаций о том, как сажать баклажаны и чего следует не сажать рядом.

Подходящие растения-компаньоны для баклажанов:

Фасоль.

Она помогает улучшить плодородие почвы, фиксируя азот, что способствует росту баклажанов.

Белокочанная капуста.

Этот овощ помогает отпугнуть вредителей, которые могут поразить баклажаны.

Редис.

Редиска служит естественным репеллентом для некоторых вредителей и может помочь улучшить структуру почвы.

Дыня и тыква.

Данные растения могут обеспечивать тень и регулировать влажность баклажанов, занимая при этом разную глубину почвы.

Кабачки.

Они могут служить хорошим компаньоном, занимая разные участки сада и помогая отпугивать вредителей.

Горох.

Он фиксирует азот в почве, обогащая ее и способствуя росту баклажанов.

Свекла.

Специалисты говорят, что свекла может хорошо дополнять баклажаны и не конкурировать за ресурсы.

Однако существуют растения, которые следует не сажать рядом с баклажанами:

Помидоры.

И баклажаны, и помидоры восприимчивы к одинаковым вредителям и болезням, поэтому лучше не сажать их вместе.

Картофель.

Как и томаты, он имеет общих с баклажанами вредителей и может конкурировать за ресурсы.

Рекомендации по посадке перца:

Эксперты предупреждают, что хотя сажать перец рядом с баклажанами разрешается, следите за тем, чтобы между грядками было расстояние не менее 70-80 см, чтобы не допустить скученности и конкуренции за ресурсы.

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