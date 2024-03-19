Садівники можуть допомогти своїм помідорам дозріти швидше, забезпечуючи більш солодкий та щедріший урожай навіть у неідеальних погодних умовах.

Для того щоб прискорити дозрівання помідорів, особливо в періоди затяжних дощів та обмеженого перебування на сонці, городники можуть зробити кілька кроків.

Спочатку обріжте листя на кущах томатів до першого грона, забезпечивши хорошу вентиляцію рослини. Залишіть лише пару листочків зверху. Це дозволяє більшій кількості сонячного світла досягати плодів, сприяючи швидшому дозріванню. Важливо залишати плоди, що вже сформувалися, на нижніх стеблах.

Проріджування листя також служить захисним заходом проти фітофторозу, захворювання, яке часто починається з того, що нижнє листя стосується землі, особливо під час сильних дощів у липні та серпні.

Також регулярно видаляйте пасинки, щоб вони не відволікали поживні речовини рослин. Особливо це актуально для кущів томатів чері, тому що вони мають властивість зростати більш активно.

Після того, як плоди зав'язалися, обламайте верхні нарости, щоб усі поживні речовини були спрямовані на дозрівання томатів. Для більшості сортів це слід робити на початку серпня.

Щоб підсилити насолоду та прискорити дозрівання, підгодовуйте помідори розчином золи. Змішайте 1 склянку золи із 10 л води. Немає необхідності давати йому наполягати; просто ретельно перемішайте та полийте рослини під корінь. Важливо підкреслити, що кожен кущ зазвичай потрібно близько літра розчину.

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