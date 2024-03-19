Садоводы могут помочь своим помидорам созреть быстрее, обеспечивая более сладкий и обильный урожай даже в неидеальных погодных условиях.

Для того чтобы ускорить созревание помидор, особенно в периоды затяжных дождей и ограниченного пребывания на солнце, огородники могут предпринять несколько шагов.

Изначально обрежьте листья на кустах томатов до первой грозди, обеспечив хорошую вентиляцию растения. Оставьте только пару листочков сверху. Это позволяет большему количеству солнечного света достигать плодов, способствуя более быстрому созреванию. Важно оставлять уже сформировавшиеся плоды на нижних стеблях.

Прореживание листьев также служит защитной мерой против фитофтороза, заболевания, которое часто начинается с того, что нижние листья касаются земли, особенно во время сильных дождей в июле и августе.

Также регулярно удаляйте пасынки, чтобы они не отвлекали питательные вещества от растений. Особенно это актуально для кустов томатов черри, так как они имеют свойство расти более активно.

После того, как плоды завязались, обломайте верхние наросты, чтобы все питательные вещества были направлены на созревание томатов. Для большинства сортов это следует делать в начале августа.

Чтобы усилить сладость и ускорить созревание, подкармливайте помидоры раствором золы. Смешайте 1 стакан золы с 10 л воды. Нет необходимости давать ему настояться; просто тщательно перемешайте и полейте растения под корень. Важно подчеркнуть, что на каждый куст обычно требуется около литра раствора.

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