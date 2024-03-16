На Закарпатті чоловік намагався закінчити життя самогубством після того, як його доставили до ТЦК.

На Закарпатті викликали швидку допомогу через трагічну подію, яка сталася в ТЦК. Чоловік, якого затримали при спробі незаконного перетину кордону, був доставлений до місцевого районного ТЦК та СП у Хусті. Там він намагався покінчити життя самогубством у вбиральні. Чоловіка госпіталізували, і зараз у ТЦК триває службова перевірка. Інцидент стався 13 березня, коли прикордонники затримали чоловіка при спробі незаконного перетину кордону.

Представники Державної прикордонної служби доставили його до РТЦК та СП у Хусті для уточнення військово-облікових даних.

Під час перебування у військкоматі, чоловік увійшов до вбиральні, де його пізніше знайшли працівники ТЦК.

"Чоловік знаходився на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Працівники ТЦК та СП забезпечили негайну домедичну допомогу та викликали поліцію та швидку, яка доставила чоловіка до міської лікарні у Хусті", – повідомили в пресслужбі. Медики зафіксували спробу самогубства. Наразі проводиться службова перевірка, повідомили в ТЦК.

Джерело: obozrevatel

Раніше Politeka також писала про чоловіків, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною в дитячих жилетах. Такі незаконні дії прмітили прикордонники, які і затримали ухилянтів. Як виявилося, така "подорож" коштувала чоловікам 1000 євро, які вони заплатили своєму "переправнику".

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