Співробітники Державної прикордонної служби України затримали двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути річку Тису на кордоні з Угорщиною, використовуючи дитячі рятувальні жилети. Це повідомляється в офіційному звіті служби.

Під час розслідування встановлено, що ці особи збиралися нелегально потрапити до Угорщини за допомогою переправника за вартістю 1000 євро. Обидва чоловіки були затримані, а на них складено адміністративні протоколи.

Крім того, ще одного ухилянта затримали при спробі незаконного перетину кордону з Румунією. Він спробував проникнути на територію країни, заплативши 2000 доларів США. Всім на затриманого складено адміністративні протоколи, і правоохоронці здійснюють розслідування, щоб встановити осіб, причетних до цих нелегальних перетинів кордону.

Раніше Politeka також писала про "золотих" ухилянтів на Одещині. Йдеться про чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, обмотавшись золотистими ізотермічними ковдрами. Однак, їхній план не спрацював і їх затримали. За подорож у "золотій" обгортці кожен з втікачів заплатив непогану суму, від 3 до 8 тисяч доларів. Прикордонникам чоловіки розповіли, що що такий план втечі до сусідньої країни знайшли у месенджерах.

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