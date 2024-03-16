Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно пересечь реку Тису на границе с Венгрией, используя детские спасательные жилеты. Это сообщается в официальном отчете службы.

В ходе расследования было установлено, что эти лица собирались нелегально попасть в Венгрию с помощью переправщика по стоимости 1000 евро. Оба мужчины были задержаны, а на них составлены административные протоколы.

Кроме того, еще одного уклоняющегося задержали при попытке незаконного пересечения границы с Румынией. Он попытался проникнуть на территорию страны, заплатив 2000 долларов США. Всем на задержанного составлены административные протоколы, и правоохранители проводят расследование, чтобы установить лиц, причастных к этим нелегальным пересечениям границы.

Ранее Politeka также писала о "золотых" уклонцах в Одесской области. Речь идет о мужчинах, которые хотели незаконно пересечь границу, обмотавшись золотистыми изотермическими одеялами. Однако их план не сработал и были задержаны. За путешествие в "золотой" обертке каждый из беглецов заплатил неплохую сумму от 3 до 8 тысяч долларов. Пограничникам мужчины рассказали, что такой план побега в соседнюю страну нашли в мессенджерах.