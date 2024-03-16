В Закарпатье мужчина пытался покончить жизнь самоубийством после того, как его доставили в ТЦК.

На Закарпатье вызвали скорую помощь из-за трагического события, которое произошло в ТЦК. Мужчина, задержанный при попытке незаконного пересечения границы, был доставлен в местный районный ТЦК и СП в Хусте. Там он пытался покончить жизнь самоубийством в туалете. Мужчину госпитализировали, и сейчас в ТЦК идет служебная проверка. Инцидент произошел 13 марта, когда пограничники задержали мужчину при попытке незаконного пересечения границы.

Представители Государственной пограничной службы доставили его в РТЦК и СП в Хусте для уточнения военно-учетных данных.

Во время пребывания в военкомате мужчина вошел в туалет, где его позже нашли работники ТЦК.

"Муж находился на полу со следами крови и порезами на руках. Работники ТЦК и СП обеспечили немедленную медицинскую помощь и вызвали полицию и скорую, которая доставила мужчину в городскую больницу в Хусте", - сообщили в пресс-службе. Медики зафиксировали попытку самоубийства. Проводится служебная проверка, сообщили в ТЦК.

Источник: obozrevatel

Ранее Politeka также писала о мужчинах, пытавшихся пересечь границу с Венгрией в детских жилетах. Такие незаконные действия заметили пограничники, которые и задержали уклоняющихся. Как оказалось, такое "путешествие" стоило мужчинам 1000 евро, которые они заплатили своему "переправителю".