Українцям розповіли, яке покарання чекає на тих, хто ухиляється від мобілізації.

Українцям, які уникають виконання військового обов'язку, готується покарання у вигляді штрафу розміром 300 тисяч гривень та жорстких обмежень.

Новий законопроєкт щодо мобілізації містить положення про обов'язкову верифікацію для військовозобов'язаних. Громадяни мають пройти цю процедуру протягом 120 днів після затвердження акта урядом та впровадження електронного кабінету. Тим, хто не виконає це вчасно, загрожують серйозні наслідки, зазначив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Юрій Бутусов розповів, що після першого порушення військового обов'язку для ухилянтів передбачено штраф у розмірі 100 тисяч гривень з вимогою погасити борг протягом двох тижнів. У разі невиконання цієї вимоги, передбачено додатковий штраф у розмірі 200 тисяч гривень. Окрім фінансових санкцій, особи призовного віку, які не отримають сертифікат військовозобов'язаного, можуть стати об'єктом різних обмежень через рішення адміністративного суду. Ці обмеження включають заборону на виїзд за кордон, відкликання водійського посвідчення та права на отримання фізичної особи підприємця, анулювання державних пільг та субсидій, а також заборону на отримання кредитів протягом десяти років.

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