У місті Дрогобичі чоловік, який атакував поліцейського, що працював у приміщенні Дрогобицького відділу Пенсійного фонду України, був засуджений до трьох років ув'язнення, але звільнений від відбування покарання через закінчення терміну давності. Про це інформують у lviv.media.

Чоловік, ім'я якого не розголошується, напав на поліцейського у липні 2018 року після того, як правоохоронець намагався вивести його з приміщення за проханням працівниці фонду. Суд визнав його винним у цьому нападі, проте, у зв'язку з простроченням справи, вирішив звільнити його від відбування покарання.

Деталі вказують, що після численних прохань покинути кабінет, чоловік відмовлявся його залишити, що спонукало працівників поліції втрутитися. Після двогодинної спроби витягти його з кабінету силою, чоловік вкусив одного з поліцейських за ногу, що призвело до його арешту.

Хоча обвинувачений заперечував свою вину, кілька свідків підтвердили його напад на поліцейського. Незважаючи на його твердження про те, що його били, ніхто з присутніх не підтвердив ці слова. Таким чином, суд вирішив визнати його винним і призначити строк ув'язнення, але через закінчення строку давності справи він був звільнений від відбування покарання.

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