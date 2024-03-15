У місті Дрогобичі чоловік, який атакував поліцейського, що працював у приміщенні Дрогобицького відділу Пенсійного фонду України, був засуджений до трьох років ув'язнення, але звільнений від відбування покарання через закінчення терміну давності. Про це інформують у lviv.media.

Чоловік, ім'я якого не розголошується, напав на поліцейського у липні 2018 року після того, як правоохоронець намагався вивести його з приміщення за проханням працівниці фонду. Суд визнав його винним у цьому нападі, проте, у зв'язку з простроченням справи, вирішив звільнити його від відбування покарання.

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Деталі вказують, що після численних прохань покинути кабінет, чоловік відмовлявся його залишити, що спонукало працівників поліції втрутитися. Після двогодинної спроби витягти його з кабінету силою, чоловік вкусив одного з поліцейських за ногу, що призвело до його арешту.

суд

Хоча обвинувачений заперечував свою вину, кілька свідків підтвердили його напад на поліцейського. Незважаючи на його твердження про те, що його били, ніхто з присутніх не підтвердив ці слова. Таким чином, суд вирішив визнати його винним і призначити строк ув'язнення, але через закінчення строку давності справи він був звільнений від відбування покарання.

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