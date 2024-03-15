В городе Дрогобыче мужчина, который атаковал полицейского, работавшего в помещении Дрогобычского отдела Пенсионного фонда Украины, был приговорен к трем годам заключения, но освобожден от отбывания наказания по истечении срока давности. Об этом сообщает lviv.media.

Мужчина, имя которого не разглашается, напал на полицейского в июле 2018 года после того, как правоохранитель пытался вывести его из помещения по просьбе работницы фонда. Суд признал его виновным в этом нападении, однако в связи с просрочкой дела решил освободить его от отбывания наказания.

Детали указывают, что после многочисленных просьб покинуть кабинет, мужчина отказывался его оставить, что побудило сотрудников полиции вмешаться. После двухчасовой попытки вытащить его из кабинета силой, мужчина укусил одного из полицейских за ногу, что привело к его аресту.

Хотя обвиняемый отрицал свою вину, несколько свидетелей подтвердили его нападение на полицейского. Несмотря на его утверждение о том, что его избивали, никто из собравшихся не подтвердил эти слова. Таким образом, суд решил признать его виновным и назначить срок заключения, но по истечении срока давности дела он был освобожден от отбывания наказания.

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