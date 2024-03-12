На Одещині планують судити працівника ТЦК, який, за повідомленням Державного бюро розслідувань, здійснював незаконні дії, допомагаючи уникнути мобілізації за гроші.

Згідно з досудовим розслідуванням, працівник районного ТЦК та СП у Білгород-Дністровському за отриману винагороду в сумі $2 000 надавав військовозобов'язаним документи, що підтверджували їхню непридатність до військової служби. Також за плату у розмірі $3 000 він здійснював процедуру їхнього зняття з військового обліку.

Після завершення досудового розслідування проти нього складено обвинувальний акт, і він був відсторонений від виконання службових обов'язків. За інформацією ДБР, протягом певного часу цей чиновник взяв на себе зобов'язання зняти з обліку трьох чоловік за винагороду в розмірі $7 000. За вчинені правопорушення йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.