Увечері 7 березня 2024 року у селі Плоска Вижницького району неподалік від контрольно-пропускного пункту "Горлеча" стався жахливий інцидент - чоловік з автомобілем збив працівника територіального центру комплектування (ТЦК), а потім разом зі спільником жорстоко побив його сокирою. В автомобілі військових також було вибито скло. Порушників вже затримала поліція.
Працівники відділення №1 (Путила) Вижницького районного відділу поліції затримали двох місцевих мешканців у віці 28 та 43 роки, які мають причетність до цього нападу, повідомило Головне управління Національної поліції у Чернівецькій області.
Інцидент стався біля КПП "Горлеча", коли чоловік за кермом автомобіля "ВАЗ-2121" намагався спеціально наїхати на 41-річного працівника ТЦК, який внаслідок удару опинився на землі. Після цього водій повернув автомобіль, зупинився та вийшов із машини, тримаючи в руках сокиру. Він жорстоко побив співробітника ТЦК, якого вже було збито, а його спільник також причетний до нападу на чоловіка у військовій формі.
Після жорстокого нападу зловмисники вибили скло в автомобілі працівників ТЦК та втекли з місця події. На відеозаписі також помітно, що поряд знаходилися поліцейські, які, на жаль, не змогли запобігти цьому жахливому вчинку.
Потерпілий працівник ТЦК отримав серйозні тілесні ушкодження. Зараз триває проведення судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь його травм.
Поліцейські оперативно встановили осіб нападників та вже затримали їх. Інформація про цей випадок внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Після проведення всіх процесуальних дій буде надана відповідна правова оцінка. Досудове розслідування триває.
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