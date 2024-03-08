В Черновицкой области мужчины наехали на работника ТЦК и избивали его топором.

Вечером 7 марта 2024 года в селе Плоска Вижницкого района неподалеку от контрольно-пропускного пункта "Горлеча" произошел ужасный инцидент - мужчина с автомобилем сбил работника территориального центра комплектования (ТЦК), а затем вместе с сообщником жестоко избил его топором. В автомобиле военных также были выбиты стекла. Нарушителей уже задержала полиция.

Сотрудники отделения №1 (Путила) Вижницкого районного отдела полиции задержали двух местных жителей в возрасте 28 и 43 года, имеющих причастность к этому нападению, сообщило Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области.

Инцидент произошел возле КПП "Горлеча", когда мужчина за рулем автомобиля "ВАЗ-2121" пытался специально наехать на 41-летнего работника ТЦК, который в результате удара оказался на земле. После этого водитель вернул автомобиль, остановился и вышел из машины, держа в руках топор. Он жестоко избил сотрудника ТЦК, который уже был сбит, а его сообщник также причастен к нападению на мужчину в военной форме.

После жестокого нападения злоумышленники выбили стекло в автомобиле работников ТЦК и скрылись с места происшествия. На видеозаписи также заметно, что рядом находились полицейские, которые, к сожалению, не смогли предотвратить этот ужасный поступок.

Потерпевший работник ТЦК получил серьезные телесные повреждения. Сейчас идет проведение судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень его травм.

Полицейские оперативно установили нападающих и уже задержали их. Информация об этом случае внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. После проведения всех процессуальных действий будет дана соответствующая правовая оценка. Досудебное расследование продолжается.

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