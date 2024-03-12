В Одесской области планируют судить работника ТЦК, который, по сообщению Государственного бюро расследований, совершал незаконные действия, помогая избежать мобилизации за деньги.

Согласно досудебному расследованию работник районного ТЦК и СП в Белгород-Днестровском за полученное вознаграждение в сумме $2 000 предоставлял военнообязанным документы, подтверждающие их непригодность к военной службе. Также за плату в размере $3000 он осуществлял процедуру их снятия с военного учета.

дбр

После завершения досудебного расследования против него составлен обвинительный акт и был отстранен от исполнения служебных обязанностей. По информации ДБР, в течение определенного времени этот чиновник взял на себя обязательство снять с учета трех человек за вознаграждение в размере $7 000. За совершенные правонарушения ему грозит до пяти лет лишения свободы.

дбр

Ранее Politeka также писала о случае в Черновицкой области, где на работника ТЦК набросились с топором двое мужчин. Речь идет о ситуации в селе Плоска Вижницкого района неподалеку от контрольно-пропускного пункта "Горлеча". Водитель автомобиля "ВАЗ-2121" пытался специально наехать на 41-летнего работника ТЦК, который в результате удара оказался на земле. Затем он выбежал из машины и начал наносить ему удары топором. У него также был сообщник, который помогал ему. Нападавших задержали.