В Одесской области планируют судить работника ТЦК, который, по сообщению Государственного бюро расследований, совершал незаконные действия, помогая избежать мобилизации за деньги.

Согласно досудебному расследованию работник районного ТЦК и СП в Белгород-Днестровском за полученное вознаграждение в сумме $2 000 предоставлял военнообязанным документы, подтверждающие их непригодность к военной службе. Также за плату в размере $3000 он осуществлял процедуру их снятия с военного учета.

После завершения досудебного расследования против него составлен обвинительный акт и был отстранен от исполнения служебных обязанностей. По информации ДБР, в течение определенного времени этот чиновник взял на себя обязательство снять с учета трех человек за вознаграждение в размере $7 000. За совершенные правонарушения ему грозит до пяти лет лишения свободы.