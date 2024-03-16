Украинцам, избегающим исполнения воинского долга, готовится наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч гривен и жестких ограничений.

Новый законопроект по мобилизации содержит положения об обязательной верификации для военнообязанных. Граждане должны пройти данную процедуру в течение 120 дней после утверждения акта правительством и внедрения электронного кабинета. Тем, кто не выполнит это вовремя, чреваты серьезными последствиями, отметил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Юрий Бутусов рассказал, что после первого нарушения воинского долга для уклончан предусмотрен штраф в размере 100 тысяч гривен с требованием погасить долг в течение двух недель. В случае невыполнения этого требования предусмотрен дополнительный штраф в размере 200 тысяч гривен. Помимо финансовых санкций лица призывного возраста, которые не получат сертификат военнообязанного, могут стать объектом различных ограничений из-за решения административного суда. Эти ограничения включают в себя запрет на выезд за границу, отзыв водительского удостоверения и права на получение физического лица предпринимателя, аннулирование государственных льгот и субсидий, а также запрет на получение кредитов в течение десяти лет.

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