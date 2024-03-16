Компанія Samsung підтвердила, що прошивка з функціями штучного інтелекту вийде для дев’яти смартфонів, відомо перелік цих моделей.

За даними Samsung, прошивка з функціями ШІ вийде вже до кінця поточного місяця.

Samsung підтвердила, що нова прошивка One UI 6.1 з функціями ШІ вийде для дев’яти пристроїв.

Перелік моделей вже відомий. Це Galaxy S23, Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, а також Galaxy S23 FE. Крім того, функції ШІ будуть у Galaxy Z Flip і Galaxy Z Fold 5.

Також нова прошивка з функціями ШІ буде доступна для Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra.

Про всі функції ШІ поки невідомо, але стверджуються, що серед них буде пошук Circle to Search, генеративний ШІ в додатку «Галерея», Live Translate - голосовий перекладач, який активується під час телефонних дзвінків і перекладає сказане в реальному часі, Note Assist - розумний помічник усередині нотаток.

Circle to Search, зокрема, дозволить користувачам шукати будь-що на екрані телефону без перемикання додатків.

Раніше компанія Samsung представила смартфони Galaxy A55 і A35, які працюють на OneUI 6.1 з функціями ШІ вже зараз і будуть оновлюватися протягом п'яти років.

Телефони Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra, оснащені інструментами штучного інтелекту, які засновані на технології Gemini від Google.

Ці смартфони можуть перекладати телефонні дзвінки в реальному часі, розшифровувати голосові повідомлення тощо.

Камерти цих смартфонів також матимуть функцію ШІ і будуть оснащені сенсорами з інструментами для підвищення чіткості знімків.

Останні новини України:

"Київстар" раптово підвищив комісію: скільки доведеться платити вже відсьогодні.

Платити не потрібно: "Київстар" зробив оголошення, стосується всіх.

Як правильно ставити питання у чаті GPT.