Компания Samsung подтвердила, что прошивка с функциями искусственного интеллекта выйдет для девяти смартфонов, известно список этих моделей.

По данным Samsung, прошивка с функциями ИИ выйдет уже к концу текущего месяца.

Samsung подтвердила, что новая прошивка One UI 6.1 с функциями ИИ выйдет для девяти устройств.

Перечень моделей уже известен. Это Galaxy S23, Galaxy S23, Galaxy S23 Ultra, а также Galaxy S23 FE. Кроме того, функции ИИ будут у Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold 5.

Также новая прошивка с функциями ИИ будет доступна Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra.

Обо всех функциях ИИ пока неизвестно, но утверждаются, что среди них будет поиск Circle to Search, генеративный ИИ в приложении «Галерея», Live Translate – голосовой переводчик, который активируется во время телефонных звонков и переводит сказанное в реальном времени, Note Assist – умный помощник внутри заметок.

Circle to Search, в частности, позволит пользователям искать что-либо на экране телефона без переключения приложений.

Ранее компания Samsung представила смартфоны Galaxy A55 и A35, работающие на OneUI 6.1 с функциями ИИ уже сейчас и будут обновляться в течение пяти лет.

Телефоны Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, оснащены инструментами искусственного интеллекта, основанными на технологии Gemini от Google.

Эти смартфоны могут переводить телефонные звонки в реальном времени, расшифровывать голосовые сообщения.

Камерты этих смартфонов также будут иметь функцию ИИ и оснащены сенсорами с инструментами для повышения четкости снимков.

Последние новости Украины:

"Киевстар" внезапно повысил комиссию: сколько придется платить уже с сегодняшнего дня.

Платить не нужно: "Киевстар" сделал объявление, касающееся всех.

Как правильно задавать вопросы в чате GPT.