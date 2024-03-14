Польські фермери збираються продовжити протести на кордоні з Україною після 10 березні і вони триватимуть до 30 квітня, тому ціни можуть змінитись.

Навіть при блокаді кордону з Україною, в львівських магазинах відсутність польських товарів не відчувається, хоча кількість мікроавтобусів, які часто торгують так званими "товарами з Європи", помітно зменшилась. Теж саме відбувається і в інших регіонах України. Стало відомо, як польська блокада вплине на подальші ціни продуктів.

За словами експерта з аграрних ринків та радника директора з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Івана Стефанишина, з Польщі найбільше експортують овочі, фрукти, молочні продукти та різноманітні готові харчові продукти. Тому ціни на них можуть дещо збільшитись. При цьому український асортимент тих же продуктів буде дешевше в ціні.

Щодо цін на м'ясо, ситуація наступна - ціни на свинину стабілізувалися, і немає очікувань на значні зміни в найближчому майбутньому. Тим часом ціни яловичини, ринку яловичини як такого немає, оскільки це дорогий сегмент, який не є масовим, і ціни вже дуже високі.

Якщо взяти птицю, цінина неї також стабілізувалися, проте є деякий супротив у Франції та інших країнах стосовно української птиці через конкуренцію від великих українських підприємств. Тому очікувати різкого зростання цін не варто, а в разі загострення проблем з експортом ціни на курятину та яйця навіть можуть знизитися.

Що стосується інших основних продуктів, таких як олія, гречка, цукор, то їх в Україні достатньо. За словами експерта, хоча ціни на цукор на світових ринках можуть зрости через проблеми в Бразилії, в Україні є достатні запаси цього продукту. Тому ціни будуть стабільними.

Хтось каже: буде дорожчати такий-то продукт, і на тлі таких очікувань ціни зростають, але загалом у нас немає підстав прогнозувати подорожчання якихось продуктів, за винятком сезонних коливань та продукції з Європи.

Джерело: Еспресо.

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