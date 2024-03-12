Тепла погода привела до падіння ціни на популярні продукти. Такий популярний продукт, морква продовжує дешевшати в ціні. При цьому якість цього овоча погіршується, а пропозиція на ринку росте. Про це було повідомлено аналітиками.

Експерти підкреслили, що різке потепління призвело до того, що морква почала погіршуватись в якості. Через це фермери зараз намаються швидше продати свою продукцію. Саме через це почала падати ціна моркви.

Зараз в магазинах ціни на моркву складають від 6 до 9 гривень за кіло, що в середньому на 12% менше, аніж на початку березня. Ціни моркви на 76% нижче, аніж на початку березня 2023 року.

"Знижувальний ціновий тренд у даному сегменті аграрії пов’язують зі збільшенням пропозиції моркви на ринку, оскільки ті господарства, які раніше утримувалися від продажів, наразі активно розпродають наявні обсяги. При цьому на ринку продовжують бути присутніми великі обсяги некондиційних коренеплодів, що також чинить тиск на ціни, навіть якщо йдеться про продукцію високої якості", — кажуть фахівці.

Варто також підкреслити, що в Україні почалося стрімке падіння ціни на популярний овоч, який ще нещодавно коштував в рази дорожче ніж роком раніше. Йдеться про тепличний огірок.

Джерело: EastFruit.

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