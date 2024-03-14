Серед найскладніших і стомлюючих завдань усередині будинку - є підтримка чистоти кранів.

Особливо у ванній кімнаті нерідко на кранах залишаються дратівливі відбитки пальців або, що ще гірше, залишки вапняного нальоту.

Але як повернути кранам чистоту, вдавшись до допомоги натуральних засобів?

Нижче ви знайдете кілька порад щодо догляду, що дозволяють уникнути утворення плям на кранах, а також корисну інформацію про правильне використання лимона.

Як почистити кран одним лимоном:

1. Перш ніж приступити до чищення крана лимоном, може виявитися корисним виконати перевірку прихованої частини.

2. Якщо кран стійкий до впливу лимона , насамперед приготуйте домашній розчин, змішавши дві кухонні ложки лимона приблизно з двома склянками теплої води. Однак при дуже сильному забрудненні можна відразу вдатися до лимонного соку або, що простіше, натерти половину фрукта оброблювану поверхню.

3. Протирайте серветкою з мікрофібри, щоб вона не залишала подряпин і ворсу, просто промийте всі крани лимонним розчином.

4. Щоб почистити кран лимоном, потім промийте кран великою кількістю води і висушіть усі бавовняні тканини, працюючи завжди в одному напрямку, щоб уникнути утворення дратівливих кіл.

5. Для особливо складних залишків вапняного нальоту на крані ви також можете використовувати розчин теплої води та оцту, який розпорошується на крани, використовуючи стару пляшку з миючим засобом.

Замість цього, щоб розчинити мильні плями на крані, ви можете спробувати розчин теплої води та бікарбонату натрію, щоб отримати крем середньої густоти.

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