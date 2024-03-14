Особенно в ванной комнате нередко на кранах остаются раздражающие отпечатки пальцев или, что еще хуже, остатки известкового налета.

Но как вернуть кранам чистоту, прибегнув к помощи натуральных средств?

Ниже вы найдете несколько советов по уходу, позволяющих избежать образования пятен на кранах, а также полезную информацию о правильном использовании лимона.

Как почистить кран одним лимоном:

1. Прежде, чем вы приступите к чистке крана лимоном, может оказаться полезным выполнить проверку скрытой части.

2. Если кран устойчив к воздействию лимона, первым делом приготовьте домашний раствор, смешав две кухонные ложки лимона примерно с двумя стаканами теплой воды. Однако при очень сильном загрязнении можно сразу прибегнуть к лимонному соку или, что проще, натереть половинкой фрукта обрабатываемую поверхность.

3. Протирайте салфеткой из микрофибры, чтобы она не оставляла царапин и ворса, просто промойте лимонным раствором все краны.

4. Чтобы почистить кран лимоном, затем промойте кран большим количеством воды и высушите все хлопчатобумажной тканью, работая всегда в одном направлении, чтобы избежать образования раздражающих кругов.

5. Для особо сложных остатков известкового налета на кране вы также можете использовать раствор теплой воды и уксуса , который распыляется на краны, используя старую бутылку с моющим средством.

Вместо этого , чтобы растворить мыльные пятна на кране, вы можете попробовать раствор теплой воды и бикарбоната натрия, чтобы получить крем средней густоты.

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