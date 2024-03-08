Польськы фермери пподовжують блокаду українського кордону. Вже зараз це принесло емоційні та економічні наслідки нашій країні. Протести в Польші дуже впливають на ціни продуктів в Україні. Експерти прогнозують, що чекати від цін на продукти в українських магазинах.

Експертка світового банку Оксана Руженкова прогнозує, що ціни на ряд продуктів почнуть дешевшати. До цього призвела блокада кордону. Зокрема це стосується ціни на ряд продуктів українських виробників. Наприклад, експертка не сумнівається, що до початку літа всі шанси подешевшати в ціні ще на 10% мають яйця, цукор, соняшникова олія, з великою вірогідністю — куряче м'ясо та продукти з нього.

При цьому вона попереджає, що ціни на молочку дешевшати не будуть. Навпаки, вартість буде надалі зростати.

Подорожчання цін пояснюється тим, що в Україні існують проблеми з поголів'ям. Крім цього, дорожчає, електроенергія і логістика не подешевшали. Може просісти в цінах хіба що самий ходовий сегмент молочки в поліетиленових пакетах і не більше ніж на 3%.

Варто зазначити, що ціни на молоко "Простонаше" 1% становлять у середньому 42,60 грн за пляшку об'ємом 900 мл. Це трохи вище, ніж минулого місяця, коли ціна становила 41,36 грн за той самий об'єм. У той же час, молоко бренду "Яготинське" 2,6% продається дещо дешевше, коштує 40,79 грн за пляшку об'ємом 900 мл.

Джерело: Фокус.

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