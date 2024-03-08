Компанія "Київстар" повідомила про нововведення. Зокрема стало відомо, що користувачі можуть отримати новий телефонний код, а саме - "077". Стало відомо, чи це вплине якимось чином на тарифи клієнтів "Київстар". Про це більше детально повідомили на офіційній сторінці мобільного оператора в Фейсбук.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, виділила мобільному оператору "Київстар" код мережі 77 для використання. В "Київстар" впевнені, що числа принесуть удачу майбутнім власникам.

Відтепер деякі українські абоненти "Київстар" зможуть отримати мобільні номери, які починатимуться з +380 77. Новий код зараз вводять у систему, і скоро цей щасливий номер стане доступним для придбання у магазниах "Київстар". Також в компанії поспішили заспокоїти та вказали на те, що введення нового коду ніяк не вплине на тарифи.

"Новий код "077" допоможе запобігти дефіциту вільних номерів. Його запровадження не вплине на вже дійсні номери або тарифи абонентів", - заявили в компанії.

Варто зазначити, що не тільки "Київстар" ввів новий код. Зокрема стало відомо, що Національна комісія дозволила Водафон користуватися кодом мережі призначення 75 (+380 75). Таким чином клієнтська база буде розширена на 10 мільйонів користувачів.

Останні новини України:

Що робити, якщо телефон нагріваєтсья на зарядці.

"Київстар" оголосив про неприємні зміни і тарифи.

Також нагадаємо, що абонентам "Київстар" відключили популярну послугу.