Компания "Киевстар" сообщила о нововведениях. В частности стало известно, что пользователи могут получить новый телефонный код, а именно – "077". Стало известно, повлияет ли это каким-либо образом на тарифы клиентов "Киевстар". Об этом более подробно сообщили на официальной странице мобильного оператора в Фейсбуке.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, выделила мобильному оператору "Киевстар" код сети 77 для использования. В "Киевстаре" уверены, что числа принесут удачу будущим владельцам.

Теперь некоторые украинские абоненты "Киевстар" смогут получить мобильные номера, которые будут начинаться с +380 77. Новый код сейчас вводят в систему, и скоро этот счастливый номер станет доступным для приобретения в магазинах "Киевстар". Также в компании поспешили успокоить и указали, что введение нового кода никак не повлияет на тарифы.

"Новый код "077" поможет предотвратить дефицит свободных номеров. Его введение не повлияет на уже действительные номера или тарифы абонентов", - заявили в компании.

Следует отметить, что не только "Киевстар" ввел новый код. В частности стало известно, что Национальная комиссия разрешила Водафону пользоваться кодом сети назначения 75 (+380 75). Таким образом, клиентская база будет расширена на 10 миллионов пользователей.

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Также напомним, что абонентам "Киевстар" отключили популярную услугу.