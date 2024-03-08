Ціни на інгредієнти для млинців у різних українських супермаркетах відрізняються – десь можна купити дешевше.

Масляну українці будуть святкувати в цьому році з 11 по 17 березня. В ці дні прийнято готувати вареники, галушки, випікати пироги, запікати м'ясні страв. Але найголовнішою стравою цього свята вважаються - млинці. Стало відомо, скільки коштуватиме приготувати млинці до Масляної. Ціни на основні інгрідієнти зросли в рази, згідно даних Мінфін.

Так, для приготування млинців з начинкою, як солоною, так і солодкою, українцям потрібно викласти зі своєї кишені близько 370 гривень. Підрахували також ціну 20 налисників без ничинки - вона становить 66 гривень.

Ціни на інгредієнти для млинців у різних українських супермаркетах виглядають наступним чином:

У АТБ пакет молока "Яготинське" 2,6% об'ємом 0,9 л коштує 35,7 грн, у Сільпо - 43,19 грн, а у Novus - 37,69 грн, що у середньому складає 38,86 грн.

Ціна на яйця за 1 шт. відрізняється в АТБ (3,8 грн), Сільпо (4,59 грн), та Varus (4,29 грн), що у середньому за 4 яйця за рецептом становить 16,9 грн.

Борошно пшеничне "Хуторок" вагою 1 кг доступне за 19,9 грн в АТБ, 20,59 грн в Сільпо, та 23,35 грн у Novus, що у середньому коштує 21,12 грн.

Пачка вершкового масла "Біло" Селянське 72,6% масою 200 г коштує у середньому 75,16 грн.

Соняшникова олія "Олейна" (1 пляшка 870 мл) середньою ціною 51,16 грн.

Пакет цукру масою 1 кг коштує 28,4 грн в АТБ, та 29,9 грн у Varus, що у середньому за даними порталу Мінфін – 29,52 грн.

Ванільний цукор коштує в середньому 1,5 грн за пачку.

Сир кисломолочний "Молокія" 5% масою 350 г коштує у АТБ - 53,9 грн, у Сільпо - 51,99 грн.

Ціна за баночку сметани "Простонаше" 20%, 200 г становить у середньому 29,4 грн.

Куряче філе коштує у Сільпо 16,17 грн за 100 г, у Varus – 16,3 грн, та у Novus – 16,9 грн, що у середньому за 300 г для рецепта становить 49,35 грн.

Кілограм ріпчастої цибулі обходиться у АТБ за 15,65 грн, у Varus за 14,5 грн, та у Сільпо за 16 грн, що у середньому за 2 цибулини приблизно 200 г становить 3,1 грн.

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