З початком березня Пенсійний фонд України оголосив про зміни не лише у розмірі пенсійних виплат.

З'явилось радісне попередження від ПФУ. Стало відомо, що окрім пенсій перерахували ще одні виплати. З початком березня Пенсійний фонд України оголосив про зміни не тільки в розмірах пенсійних виплат, але й у величині однієї з ключових соціальних виплат. Інформація розміщена у ПФУ.

З початком березня Пенсійний фонд України оголосив про зміни не тільки в розмірах пенсійних виплат, але й у величині однієї з ключових соціальних виплат.

Відтепер, починаючи з березня кожного року, відбувається перерахунок виплат, призначених для осіб, які постраждали в результаті нещасних випадків на роботі чи отримали професійні захворювання. Також цей перерахунок стосується виплат, призначених сім'ям у разі смерті потерпілого.

Максимальна сума підвищення після індексації досягне 1500 гривень. Перегляд суми виплат здійснюється з урахуванням верхньої межі місячної страхової виплати, яка еквівалентна чотирьом мінімальним заробітним платам. Починаючи з 1 січня 2024 року, мінімальна зарплата складає 7100 гривень, тому ліміт вказаного показника в даний час визначається як 28 400 гривень.

Нагадаємо, мінімальна пенсійна виплата збільшиться для осіб віком понад 65 років, що відповідають необхідним критеріям трудового стажу. Це означає, що при наявності в них трудового стажу не менше ніж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, мінімальний розмір їх пенсії повинен складати принаймні 40% від рівня мінімальної заробітної плати. Відповідно, якщо наразі їхня мінімальна пенсія становить 2840 гривень, то з 1 квітня вона зросте до 3200 гривень.

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