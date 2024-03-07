З'явилось радісне попередження від ПФУ. Стало відомо, що окрім пенсій перерахували ще одні виплати. З початком березня Пенсійний фонд України оголосив про зміни не тільки в розмірах пенсійних виплат, але й у величині однієї з ключових соціальних виплат. Інформація розміщена у ПФУ.

"пенсія, субсидія, допомога"

З початком березня Пенсійний фонд України оголосив про зміни не тільки в розмірах пенсійних виплат, але й у величині однієї з ключових соціальних виплат.

Відтепер, починаючи з березня кожного року, відбувається перерахунок виплат, призначених для осіб, які постраждали в результаті нещасних випадків на роботі чи отримали професійні захворювання. Також цей перерахунок стосується виплат, призначених сім'ям у разі смерті потерпілого.

Максимальна сума підвищення після індексації досягне 1500 гривень. Перегляд суми виплат здійснюється з урахуванням верхньої межі місячної страхової виплати, яка еквівалентна чотирьом мінімальним заробітним платам. Починаючи з 1 січня 2024 року, мінімальна зарплата складає 7100 гривень, тому ліміт вказаного показника в даний час визначається як 28 400 гривень.

пенсія, субсидія, виплата

Нагадаємо, мінімальна пенсійна виплата збільшиться для осіб віком понад 65 років, що відповідають необхідним критеріям трудового стажу. Це означає, що при наявності в них трудового стажу не менше ніж 30 років для жінок та 35 років для чоловіків, мінімальний розмір їх пенсії повинен складати принаймні 40% від рівня мінімальної заробітної плати. Відповідно, якщо наразі їхня мінімальна пенсія становить 2840 гривень, то з 1 квітня вона зросте до 3200 гривень.

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