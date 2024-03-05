Сьогодні Землю накрила магнітна буря. В останні 24 години на Сонці спостерігалися 7 спалахів класу С, проте їх вплив на нашу планету був обмеженим, інформує Meteoprog.

Під час періодів магнітних бурь рекомендується збільшувати фізичні навантаження та активність. Також важливо обмежити споживання шкідливої їжі, такої як смажене, гостре, солоне або солодке, а також уникати кави, алкоголю та енергетичних напоїв. Замість цього рекомендується збагачувати раціон фруктами, овочами, зеленню та рибою, і пити не менше 1,5 літра води щоденно.

Також важливо частіше провітрювати приміщення та більше часу проводити на свіжому повітрі, уникати стресових ситуацій та конфліктів.

У дні магнітних бурь важливо забезпечити собі достатню кількість сну - не менше семи годин. Встановлення регулярного режиму сну, коли людина лягає спати й прокидається в один і той же час, також може бути корисним для підтримки здоров'я.

Раніше Politeka також писала про ціни на крупи та хлібобулочні вироби у березні. Відомо, що упродовж березня очікується, що ціни на основні види круп та хлібобулочних продуктів в Україні залишатимуться без значних змін. Однак, зростання цін прогнозується лише для рису. Імпортний рис може зазнати незначного здорожчання – в межах 7-10%.

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