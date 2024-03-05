Сегодня Землю накрыла магнитная буря. В последние 24 часа на Солнце наблюдалось 7 вспышек класса С, однако их влияние на нашу планету было ограничено, информирует Meteoprog.

В период магнитных бурь рекомендуется увеличивать физические нагрузки и активность. Также важно ограничить потребление вредной пищи, такой как жареное, острое, соленое или сладкое, а также избегать кофе, алкоголя и энергетических напитков. Вместо этого рекомендуется обогащать рацион фруктами, овощами, зеленью и рыбой и пить не менее 1,5 литра воды ежедневно.

Также важно чаще проветривать помещение и больше времени проводить на свежем воздухе, избегать стрессовых ситуаций и конфликтов.

В дни магнитных бурь важно обеспечить себе достаточное количество сна – не менее семи часов. Установка регулярного спящего режима, когда человек ложится спать и просыпается в одно и то же время, также может быть полезным для поддержания здоровья.

Ранее Politeka также писала о ценах на крупы и хлебобулочные изделия в марте. Известно, что в марте ожидается, что цены на основные виды круп и хлебобулочных продуктов в Украине будут оставаться без значительных изменений. Однако рост цен прогнозируется только для риса. Импортный рис может претерпеть незначительное удорожание – в пределах 7-10%.

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