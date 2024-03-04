Для кожного, хто має право вийти на пенсію за вислугу років, є різний термін страхового стажу.

Не всі громадяни мають можливість вийти на пенсію за вислугу років. Це стосується лише певних категорій пенсіонерів, таких як військовослужбовці, ліквідатори Чорнобильської катастрофи та матері, які народили п'ять або більше дітей. Про це повідомили у ПФУ.

Отримати пенсію за вислугу років є можливість, але це доступно не для всіх категорій пенсіонерів.

Законом передбачено, що така можливість доступна для ряду категорій громадян:

Інвалідам по зору I групи, але не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку.

Жінкам, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матерям інвалідів з дитинства.

Військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби.

Дружинам або чоловікам, якщо вони не взяли повторний шлюб, й батькам військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які загинули.

Особам, що ліквідували наслідки Чорнобильської катастрофи чи виконували інтернаціональний обов’язок.

Особам передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника за станом здоров’я.

Працівникам та службовцям, які проробили не менш 15 календарних років в районах Крайньої Півночі або не менш 20 календарних років в місцевостях, прирівняних до районів Крайньої Півночі.

Людям, хворим на гіпофізарний нанізм (ліліпути), диспропорційні карлики та інші.

Для отримання права на дострокову пенсію необхідно звернутися до Пенсійного фонду з наступним пакетом документів:

Письмова заява про призначення пенсії;

Копія документа, що засвідчує особу;

Документи, які вказують на трудовий стаж (наприклад, трудова книжка) або інші підтвердження загального та пільгового стажу роботи;

Довідка з присвоєним ідентифікаційним номером (РНОКПП);

Довідка про доходи за вибрані 60 календарних місяців безперервного страхового стажу до 1 липня 2000 року, а також за весь час стажу після цієї дати. Це необхідно для випадків, коли закон вимагає підтвердження доходів за допомогою системи персоніфікованого обліку.

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