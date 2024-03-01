Для подання заявки на отримання грошової допомоги необхідно зв'язатися з представниками організації Карітас за телефоном.

В рамках ініціативи "Грошова допомога та стійкість для України" розпочато прийом заявок на отримання грошової допомоги під назвою "Гроші на відновлення пошкодженого житла".

Отримати грошову допомогу можуть сім'ї, які постраждали внаслідок обстрілів у Запорізькій області, перебувають в умовах відносної стабільності та відповідають трьом основним критеріям.

Критерій перший: для подання заявки на грошову допомогу необхідно відповідати одному з наступних критеріїв уразливості:

Наявність у сім'ї особи з інвалідністю, за якою ведеться догляд;

Проживання в сім'ї особи, яка страждає на серйозне захворювання;

Сім'ї чи індивіди старше 55 років без можливості отримати підтримку від родини;

Одноосібні батьки або особи, що виховують неповнолітніх дітей під опікою;

Сім'ї, в яких виховується троє і більше дітей до 18 років;

Матері, що мають дітей віком до 3-х років, а також вагітні жінки.

Критерій другий: для отримання грошової допомоги необхідно мати втрату доходів або їх зменшення, яке не перевищує суму в 6 318 гривень на кожну особу у домогосподарстві.

Критерій третій: заявник повинен володіти пошкодженим житлом і мати відповідне документальне підтвердження цього факту.

Для подачі заявки на отримання грошової допомоги необхідно зв'язатися з представниками організації Карітас за телефоном:

050 339 68 42,

067 611 13 03.

Після звернення вам нададуть детальні інструкції щодо подальших кроків для отримання грошової допомоги.

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