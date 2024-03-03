Українські військові можуть отримати 50 тисяч гривень за трьох умов.

Військові в Україні можуть отримати виплати у розмірі 50 тисяч гривень за виконання різних видів бойових завдань. Про це йдеться у наказі "Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

Ця винагорода виплачується за наявності трьох умов. Військовослужбовець повинен працювати в органах військового управління.

Додаткова винагорода у розмірі 50 000 гривень надається тим, хто виконує бойові (спеціальні) завдання у складі таких структур як органи військового управління, штаби угруповань військ (сил), штаби тактичних груп до пунктів управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, командування та штаби військових частин (зведених підрозділів).

Для отримання цієї винагороди необхідно:

Бути залученим до складу органів військового управління. Здійснювати оперативне (бойове) управління військовими частинами та підрозділами на лінії бойового зіткнення або виконувати бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління. Виконувати бойові (спеціальні) завдання у складі органів військового управління на командних пунктах військових частин.

Ця винагорода у розмірі 50 тисяч гривень буде нараховуватись за кожен день виконання завдань.

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