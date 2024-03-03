Украинские военные могут получить 50 тысяч гривен при трех условиях.

Военные в Украине могут получить выплаты в размере 50 тысяч гривен за выполнение разных видов боевых задач. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Инструкции о порядке выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Это вознаграждение выплачивается при наличии трех условий. Военнослужащий обязан работать в органах военного управления.

Дополнительное вознаграждение в размере 50 000 гривен предоставляется тем, кто выполняет боевые (специальные) задачи в составе таких структур как органы военного управления, штабы группировок войск (сил), штабы тактических групп в пункты управления оперативно-стратегической группировки войск включительно, командование и штабы военных. частей (сводных подразделений).

Для получения этого вознаграждения необходимо:

Быть вовлеченным в состав органов военного управления. Осуществлять оперативное (боевое) управление воинскими частями и подразделениями на линии боевого столкновения или выполнять боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления. Выполнять боевые (специальные) задачи в составе органов военного управления в командных пунктах воинских частей.

Это вознаграждение в размере 50 тысяч гривен будет начисляться за каждый день выполнения задач.

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