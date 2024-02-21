У червні 2023 року тариф на електроенергію практично подвоївся, що вразило бюджети господарств, особливо під час опалювального сезону.

Останнім часом все бульше говорять про те, що тарифи на світло скоро зростуть. У Міненергетики повідомили, чи зросте ціна за світло до 6 гривень за кіловат. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Інформацію про можливе зростання тарифів він спростував в ефірі телемарафону.

Протягом найближчого періоду українцям не слід очікувати зростання тарифу за електроенергію до 6 гривень. До 1 травня 2024 року ціни точно залишаться незмінними.

"Це просто недобросовісна інформація. Немає жодного обґрунтування для таких прогнозів. Але, дійсно, до кінця опалювального сезону тариф залишиться незмінним, оскільки існує ухвала, яка діє до 1 травня", — заявив представник уряду.

У червні 2023 року тариф на електроенергію практично подвоївся, що значно вразило бюджети господарств, особливо під час опалювального сезону.

В даний момент діючий тариф для населення становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Крім того, власники двозонних лічильників можуть скористатися пільговим тарифом, що діє протягом нічного часу. Також уряд заявив, що до завершення опалювального сезону не планується переглядати тарифи на комунальні послуги, включаючи електроенергію.

При цьому тарифи на універсальні послуги для малих непобутових споживачів, які підключені до мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", будуть змінені наступним чином:

1 клас напруги – від 647,866 грн/кВт-година до 609,380 грн/кВт-година;

2 клас напруги – від 791,724 грн/кВт-година до 753,239 грн/кВт-година.

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