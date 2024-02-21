В июне 2023 года тариф на электроэнергию практически удвоился, что поразило бюджеты хозяйств, особенно во время отопительного сезона.

В последнее время все больше говорят о том, что тарифы на свет скоро вырастут. В Минэнергетики сообщили, вырастет ли цена за свет до 6 гривен за киловатт. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. Информацию о возможном росте тарифов он опроверг в эфире телемарафона.

В течение ближайшего периода украинцам не следует ожидать роста тарифа за электроэнергию до 6 гривен. До 1 мая 2024 г. цены точно останутся неизменными.

"Это просто недобросовестная информация. Нет никакого обоснования для таких прогнозов. Но, действительно, до конца отопительного сезона тариф останется неизменным, поскольку существует постановление, которое действует до 1 мая", - заявил представитель правительства.

В июне 2023 года тариф на электроэнергию практически удвоился, что поразило бюджеты хозяйств, особенно во время отопительного сезона.

В настоящее время действующий тариф для населения составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Кроме того, владельцы двухзонных счетчиков могут воспользоваться действующим льготным тарифом в течение ночного времени. Также правительство заявило, что до завершения отопительного сезона не планируется пересматривать тарифы на коммунальные услуги, включая электроэнергию.

При этом тарифы на универсальные услуги для малых небытовых потребителей, подключенных к сетям ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети", будут изменены следующим образом:

1 класс напряжения – от 647,866 грн/кВт-час до 609,380 грн/кВт-час;

2 класс напряжения – от 791,724 грн/кВт-час до 753,239 грн/кВт-час.

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