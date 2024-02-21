Україна заборонила нарахування пені та штрафів за прострочені платежі щодо ще з часів епідемії COVID-19.

В недалекому майбутньому в Україні можуть відновити нарахування пені та штрафів за прострочені кредити. Скасування штрафів, яке працює вже протягом кількох років, значно вражає стійкість банків і фінансову систему країни в цілому.

Тому депутати зареєстрували законопроєкт №9424, в якому передбачено скасування штрафних санкцій на прострочені кредити.

Україна зараз забороняє нарахування пені та штрафів за прострочені платежі, що стосується ще за часів епідемії COVID-19. Ця заборона дозволила багатьом українцям не виконувати вчасно платіжні зобов'язання за кредитами, що негативно впливає на стійкість банків і фінансову систему країни. Тому депутати вважають, що потрібно якнайшвидше повернути покарання за невчасне повернення кредитів.

У червні 2023 року до Верховної Ради був внесений законопроєкт №9424, який пропонує часткове скасування мораторію на стягнення штрафів і нарахування пені за несвоєчасну сплату за кредитом.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, норми закону про звільнення від сплати неустойки та пені були встановлені під час введення карантину через пандемію COVID-19.

Однак у зв'язку з повномасштабною війною в Україні прострочення за кредитними договорами вже мало чи не має жодного відношення до наслідків пандемії.

У той же час недобросовісні позичальники повністю використовують чинні закони для уникнення відповідальності за порушення зобов'язань за споживчим кредитом.

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