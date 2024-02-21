Украина запретила начисление пени и штрафов за просроченные платежи, что касается еще со времен эпидемии COVID-19.

В скором будущем в Украине могут возобновить начисление пени и штрафов за просроченные кредиты. Отмена штрафов, которая работает уже несколько лет, значительно поражает устойчивость банков и финансовую систему страны в целом.

Поэтому депутаты зарегистрировали законопроект №9424, в котором предусмотрена отмена штрафных санкций на просроченные кредиты.

Украина запретила начисление пени и штрафов за просроченные платежи, что касается еще со времен эпидемии COVID-19. Этот запрет позволил многим украинцам не выполнять своевременно платежные обязательства по кредитам, что негативно влияет на устойчивость банков и финансовую систему страны. Поэтому депутаты считают, что нужно как можно скорее вернуть наказание за несвоевременный возврат кредитов.

В июне 2023 года в Верховную Раду был внесен законопроект №9424, предлагающий частичную отмену моратория на взыскание штрафов и начисление пени за несвоевременную уплату по кредиту.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, нормы закона об освобождении от уплаты неустойки и пени были установлены при введении карантина через пандемию COVID-19.

Однако в связи с полномасштабной войной в Украине просрочка по кредитным договорам уже мало или не имеет никакого отношения к последствиям пандемии.

В то же время недобросовестные заемщики полностью используют действующие законы во избежание ответственности за нарушение обязательств по потребительскому кредиту.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам могут ввести новый штраф.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к восстановлению довоенного положения системы налогообложения.

Также Politeka писала, новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.