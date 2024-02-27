У березні в Україні планується надати додаткові виплати пенсіонерам, які отримують мінімальні пенсії. Згідно з оголошенням на сайті Кабінету Міністрів, з 1 березня поточного року заплановано індексацію пенсій. Ця ініціатива передбачає підвищення розмірів мінімальних пенсій для інвалідів війни та постраждалих внаслідок Чорнобильської аварії, а також збільшення мінімальних пенсій для різних вікових категорій. Зокрема:

Пенсіонерам віком 65 років і стажем роботи 35 років для чоловіків та 30 років для жінок гарантується мінімальна пенсія не менше ніж 3370 грн. Тим, хто вже виповнив 80 років і має стаж роботи 25 років для чоловіків та 20 років для жінок, також гарантується мінімальна пенсія не менше 3370 грн. Для пенсіонерів у віці від 70 до 80 років із відповідним стажем роботи розмір мінімальної пенсії не може бути менше 3240 грн. Особам, які досягли 70 років, але мають менший стаж роботи, мінімальна пенсія буде обчислена пропорційно до їхнього стажу, але не менше 3240 грн. Для інших категорій пенсіонерів, які не працюють, гарантується мінімальна пенсія та державна допомога не менше 2725 грн.

Ця індексація стосується пенсій, призначених до 31 грудня 2023 року. Згідно з оголошенням, розмір збільшення пенсій в результаті індексації буде не менше 100 грн та не більше 1500 грн. Підвищення пенсій в середньому складе майже 8%, при цьому середня пенсія зросте до 5717 грн з попередніх 5385 грн на початок 2024 року.

Важливо зауважити, що індексація враховує тільки розмір пенсії, розрахований за певною формулою, тож додаткові виплати, отримані за іншими основами, можуть не враховуватись. Наприклад, якщо розмір мінімальної пенсії становить 2840 грн, а пенсія за формулою складає 2700 грн, то враховуючи індексацію, пенсія буде підвищена до 2840 грн.

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