В марте в Украине планируется предоставить дополнительные выплаты пенсионерам, получающим минимальные пенсии. Согласно объявлению на сайте Кабинета Министров, с 1 марта текущего года запланирована индексация пенсий. Эта инициатива предусматривает повышение размеров минимальных пенсий для инвалидов войны и пострадавших в результате Чернобыльской аварии, а также увеличение минимальных пенсий для разных возрастов. В частности:
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Пенсионерам в возрасте 65 лет и стажем работы 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин гарантируется минимальная пенсия не менее 3370 грн.
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Тем, кто уже исполнил 80 лет и имеет стаж работы 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, гарантируется минимальная пенсия не менее 3370 грн.
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Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с соответствующим стажем работы размер минимальной пенсии не может быть меньше 3240 грн.
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Лицам, достигшим 70 лет, но имеющих меньший стаж работы, минимальная пенсия будет исчислена пропорционально их стажу, но не менее 3240 грн.
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Для других категорий неработающих пенсионеров гарантируется минимальная пенсия и государственная помощь не менее 2725 грн.
Эта индексация относится к пенсиям, назначенным до 31 декабря 2023 года. Согласно объявлению, размер увеличения пенсий в результате индексации будет не менее 100 грн. и не более 1500 грн. Повышение пенсий в среднем составит почти 8%, при этом средняя пенсия вырастет до 5717 грн. с предыдущих 5385 грн. на начало 2024 года.
Важно отметить, что индексация учитывает только размер пенсии, рассчитанный по определенной формуле, так что дополнительные выплаты, полученные по другим основам, могут не учитываться. К примеру, если размер минимальной пенсии составляет 2840 грн, а пенсия по формуле составляет 2700 грн, то учитывая индексацию, пенсия будет повышена до 2840 грн.
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