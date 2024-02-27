В марте в Украине планируется предоставить дополнительные выплаты пенсионерам, получающим минимальные пенсии. Согласно объявлению на сайте Кабинета Министров, с 1 марта текущего года запланирована индексация пенсий. Эта инициатива предусматривает повышение размеров минимальных пенсий для инвалидов войны и пострадавших в результате Чернобыльской аварии, а также увеличение минимальных пенсий для разных возрастов. В частности:

Пенсионерам в возрасте 65 лет и стажем работы 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин гарантируется минимальная пенсия не менее 3370 грн. Тем, кто уже исполнил 80 лет и имеет стаж работы 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, гарантируется минимальная пенсия не менее 3370 грн. Для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с соответствующим стажем работы размер минимальной пенсии не может быть меньше 3240 грн. Лицам, достигшим 70 лет, но имеющих меньший стаж работы, минимальная пенсия будет исчислена пропорционально их стажу, но не менее 3240 грн. Для других категорий неработающих пенсионеров гарантируется минимальная пенсия и государственная помощь не менее 2725 грн.

Эта индексация относится к пенсиям, назначенным до 31 декабря 2023 года. Согласно объявлению, размер увеличения пенсий в результате индексации будет не менее 100 грн. и не более 1500 грн. Повышение пенсий в среднем составит почти 8%, при этом средняя пенсия вырастет до 5717 грн. с предыдущих 5385 грн. на начало 2024 года.

Важно отметить, что индексация учитывает только размер пенсии, рассчитанный по определенной формуле, так что дополнительные выплаты, полученные по другим основам, могут не учитываться. К примеру, если размер минимальной пенсии составляет 2840 грн, а пенсия по формуле составляет 2700 грн, то учитывая индексацию, пенсия будет повышена до 2840 грн.

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