В Україні певні категорії осіб мають право на пенсії через інвалідність.

Український режим пенсійної підтримки охоплює різні категорії осіб, включаючи літніх громадян, військовослужбовців, постраждалих від Чорнобильської катастрофи та прокурорів, які мають право на пенсії через інвалідність. Процес призначення таких пенсій базується на ступені втрати працездатності, який встановлюється органом медико-соціальної експертизи. Лише у випадку встановленої інвалідності можна отримати таку пенсію, повідомляє Пенсійний фонд.

Пенсійні виплати за інвалідністю розподіляються відповідно до трьох груп: перша, друга і третя. Особи з інвалідністю першої групи можуть очікувати на 100% пенсійних виплат за віком, друга група — 90%, а третя — 50%.

Розміри пенсійних виплат по інвалідності можуть бути не меншими, ніж:

2 760 грн — для осіб з інвалідністю І групи;

2 520 грн — для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп;

2 093 грн — для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп.

Пенсії по інвалідності для військових:

Бійці отримають такий вид виплати, якщо інвалідність настане при проходженні служби або не пізніше трьох місяців після звільнення з неї або пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, але через хвороби, які виникли при проходженні військової служби.

ПФУ повідомляє, що військові можуть чекати на пенсію за інвалідністю у таких обсягах:

I група — 100% суми грошового забезпечення;

II група — 80% суми грошового забезпечення;

III група — 60% суми грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

І група: 650% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — 13604,50 грн

ІІ група: 525% ПМ — 10 988,25 грн

ІІІ група: 360% ПМ — 7534,80 грн

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок ЧАЕС:

Розмір такого нарахування виходить в сумі фактичних збитків, виходячи зі заробітної плати, отриманої особою в зоні відчуження у 1986-1990 роках, або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року. Пенсії не можуть бути меншими, ніж:

I група — 8187,48 грн;

II група — 6549,98 грн;

III група — 5048,95 грн;

Для дітей з інвалідністю — 5048,95 грн.

А от мінімальний розмір для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з-поміж ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:

І група – 100% розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік – 13 376,21 грн;

ІІ група – 80% – 10 700,97 грн;

ІІІ група – 60 % – 8 025,73 грн.

Пенсія через інвалідність для прокурорів відповідно до даних ПФУ:

розмір пенсії для прокурорів, якщо вони є особами з інвалідністю І або II групи, становить 60 % суми їхньої зарплати за місяць, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

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