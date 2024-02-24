Украинский режим пенсионной поддержки охватывает разные категории лиц, включая пожилых граждан, военнослужащих, пострадавших от Чернобыльской катастрофы и прокуроров, имеющих право на пенсии по инвалидности. Процесс назначения таких пенсий базируется на степени утраты трудоспособности, устанавливаемой органом медико-социальной экспертизы. Только в случае установленной инвалидности можно получить пенсию, сообщает Пенсионный фонд.

Пенсионные выплаты по инвалидности распределяются в соответствии с тремя группами: первая, вторая и третья. Лица с инвалидностью первой группы могут ожидать 100% пенсионных выплат по возрасту, вторая группа — 90%, а третья — 50%.

Размеры пенсионных выплат по инвалидности могут быть не меньше, чем:

2 760 грн - для лиц с инвалидностью I группы;

2 520 грн - для неработающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп;

2 093 грн - для работающих лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп.

Пенсии по инвалидности для военных:

Бойцы получат такой вид выплаты, если инвалидность наступит при прохождении службы или не позднее трех месяцев после увольнения с нее или не позднее трех месяцев после увольнения со службы, но из-за болезней, возникших при прохождении военной службы.

ПФУ сообщает, что военные могут ждать пенсии по инвалидности в следующих объемах:

I группа – 100% суммы денежного довольствия;

II группа – 80% суммы денежного довольствия;

III группа – 60% суммы денежного довольствия.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть ниже:

И группа: 650% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность - 13604,50 грн.

ІІ группа: 525% ПМ - 10 988,25 грн

ІІІ группа: 360% ПМ - 7534,80 грн

Пенсии по инвалидности пострадавшим в результате ЧАЭС:

Размер такого начисления выходит в сумме фактических убытков исходя из заработной платы, полученной лицом в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, или из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года. Пенсии не могут быть меньше:

I группа - 8187,48 грн;

II группа - 6549,98 грн;

III группа - 5048,95 грн;

Для детей с инвалидностью – 5048,95 грн.

А вот минимальный размер для лиц с инвалидностью в результате Чернобыльской катастрофы среди ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:

I группа – 100% размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год – 13 376,21 грн;

ІІ группа – 80% – 10 700,97 грн;

ІІІ группа – 60% – 8 025,73 грн.

Пенсия по инвалидности для прокуроров в соответствии с данными ПФУ:

размер пенсии для прокуроров, если они являются лицами с инвалидностью I или II группы, составляет 60% от суммы их зарплаты за месяц, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

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