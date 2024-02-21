Астрологиня попередила, які небезпеки ховаються у дні, що настав і чого не слід робити.

За словами астрологині і авторки каналу «Scorpio», сьогодні, 21 лютого, Луна в сузір’ї Лева та щей у напруженій опозиції до Венери з Марсом.

«Ух, пристрасті наростають… Такі аспекти провокують різкі вислови, нецензурну лайку, нестримні категоричні рішення», - попередила астрологиня.

Експертка закликала представників всіх Знаків Зодіаку не доводити до накалу в суперечках.

«Також цього дня можливе викриття таємниць і зрад», - каже експертка.

Зазначимо, люди, народжені 21 лютого за Знаком Зодіаку – Риби.

Це товариські та доброзичливі люди, які комфортно почуваються в будь-якій компанії та вміють знайти до кожного індивідуальний підхід.

Риби винахідливі, позитивні та активні особистості з творчими здібностями, живою уявою та почуттям гумору. Чоловіки та жінки, що народилися 21 лютого, чуттєві та сприйнятливі, прагнуть самовираження і всіляко підкреслюють свою індивідуальність. Часто реалізують себе у творчості, завдяки чому одержують бажане визнання.

Однак слід пам’ятати, що вони не вміють адекватно реагувати на критику, тому сприймають зауваження як особисту образу.

Талісман для народжених 21 лютого – це сапфір.

Найщасливіший і вдалий для них червоний та рожевий колір.

21 лютого іменини відзначають: Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор, Федір.

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