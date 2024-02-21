Ваше читання Таро по одній карті для кожного знака зодіаку тут на 21 лютого, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Читання карт Таро для кожного знака зодіаку на 21 лютого:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Закохані.

Карта Таро Закохані стосується рішень, які вам необхідно прийняти в романтичних відносинах, і часто це пов'язано з тим, що ви відчуваєте незадоволеність своїм партнером або думаєте, що трава зеленіша на іншій стороні. Ця карта містить попередження Овен.

Ви можете подумати, що щось інше краще, але це може відволікати.

Можливо, вам варто зосередитися на тому, де ви зараз, і вирішити, чи потрібно це вам, не порівнюючи це з іншими людьми або речами.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Ієрофант.

Карта Таро Ієрофант може говорити про традиції та бажання відірватися від того, що було зроблено, щоб діяти самостійно.

Однак, ця карта може означати, що робити щось радикальне або новаторське може бути не ідеальним рішенням.

Можливо, вам краще слідувати статус-кво, щоб побачити, чого ви можете досягти, або використовувати те, що у вас є, щоб внести зміни, які покращать вашу загальну ситуацію.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Колесо Фортуни, перевернуте.

Колесо Фортуни пов'язане зі зростанням та досягненнями, але коли ви отримуєте цю карту в перевернутому положенні, ви можете відчути, що ваші зусилля, особливо на роботі, ні до чого вас не приведуть.

Ви можете подумати, що знаходитесь на безперспективній роботі і у вас немає можливостей для просування по службі. Ви можете навіть подумати, що інша робота краща, але як ви дізнаєтеся, якщо не перевірите свої варіанти і не спробуєте.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

У кожного є вперта сторона, і коли ви отримуєте перевернуту карту Короля Пентаклею, це попередження про те, що ваша сторона може виявитися трохи сильнішою, ніж зазвичай. Проблема впертості Рака в тому, що він зазвичай приховує від очей інших серйознішу проблему — гордість.

Гордість може закрити вам очі на те, що відбувається навколо вас, тому що ви стурбовані порятунком свого его, але завжди є можливість змінитись, і саме це, як сподівається ця карта Таро, ви побачите.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Для всього є час і місце, Лев, і іноді тобі треба вирішити, що ти не дозволиш людині ходити тобою. Сімка Жезлов – знак надії та дозволу.

Ви отримуєте зелене світло на те, що ви дійсно хочете зробити, не виправдовуючись. Можливо, ви відчуваєте боязкість із цього приводу, але не робіть цього. Будьте сміливими та робіть те, що, як ви знаєте, вам потрібно зробити.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута.

Життя може бути сповнене відволікаючих факторів, і коли у вас є Королева Кубків, вирішення певних проблем може зробити правду туманною і важкою для читання.

Зараз у вас багато чого відбувається, тому вам може бути важко прислухатися до своїх інстинктів або почути свій внутрішній голос.

Ця карта Таро каже, що вам потрібно знову налаштуватися, щоб те, що ви кажете та робите, відповідало вашим переконанням.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов, перевернута.

Вам потрібно, щоб все завжди було на вашу думку?

Ви можете вважати себе гнучким та легким у роботі, але перевернута Дев'ятка Жезлов говорить про те, що ви не дозволяєте іншим йти вам назустріч.

Можливо, ви не вважаєте себе важкою людиною, але перевірте, чи відчувають інші.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дурень

Коли ви працюєте над проектом, легко згаяти час, але коли у вас є карта Таро Дурак, це знак, що потрібно сповільнитися і не забігати занадто далеко вперед.

Поспіх при виконанні чогось нового може призвести до помилок, яких можна було запобігти.

Тому гарною ідеєю виділити необхідний час і не надто захоплюватися потоком справ, не перевіряючи час від часу статус.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Паж Меч, перевернута.

У кожного є темний бік, Стрілець, але коли Паж Мечів перевернутий, це може означати, що ви заходите на територію, на яку не слід лізти. Ви можете думати, що знаєте, що робите, але річ не в цьому.

Сенс цієї карти – попередити вас: незалежно від того, наскільки сильним, на вашу думку, ви маєте, завжди буде щось непередбачуване. Отже, будьте обережні.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Сила, перевернута.

Наближаються сильні емоції, Козеріг, перевернута сила сигналізує про те, що у вас можуть виникнути проблеми з обробкою того, що ви відчуваєте.

Відсутність емоційного регулювання може взяти гору над вашим розумом і логікою, якщо ви не зупините себе, поки не стало занадто пізно. Слова, які ви хотіли б повернути, будуть сказані.

Сльози, про які ви навіть не підозрювали, можуть бути пролиті, і це може бути стомлюючим. Отже, попросіть друга використовувати швидкий набір, і якщо вам потрібно оголосити тайм-аут, не соромтеся цього.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Часом ви можете бути чутливими і карта Таро Верховна Жриця — це запрошення до мудрих дій. Це нагадування про те, що вам слід стримано ставитись до того, кого ви допускаєте до свого внутрішнього кола довіри.

Коли ви розповідаєте людині щось про вас, будьте впевнені, що він заслужив на довіру, а не сліпо отримав її від вас.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернута.

Ви втягуєтесь у стосунки? Лицар Кубків у перевернутому положенні може говорити про те, що ваше серце перевантажене, а розум відійшов на другий план по відношенню до ваших почуттів.

Ви можете бути закохані, але коли справа доходить до романтичних відносин, постарайтеся, щоб ваше серце, дії та почуття збігалися.

Джерело: yourtango .

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