Ваше чтение Таро по одной карте для каждого знака зодиака здесь на 21 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 21 февраля:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Влюбленные.

Карта Таро Влюбленные касается решений, которые вам необходимо принять в романтических отношениях, и часто это связано с тем, что вы чувствуете неудовлетворенность своим партнером или думаете, что трава зеленее на другой стороне. Эта карта содержит предупреждение, Овен.

Вы можете подумать, что что-то другое лучше, но это может отвлекать.

Возможно, вам стоит сосредоточиться на том, где вы находитесь сейчас, и решить, нужно ли это вам, не сравнивая это с другими людьми или вещами.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Иерофант.

Карта Таро Иерофант может говорить о традициях и желании оторваться от того, что было сделано, чтобы действовать самостоятельно.

Однако эта карта может означать, что делать что-то радикальное или новаторское может быть не идеальным решением.

Возможно, вам лучше следовать статус-кво, чтобы увидеть, чего вы можете достичь, или использовать то, что у вас есть, чтобы внести изменения, которые улучшат вашу общую ситуацию.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Колесо Фортуны, перевернутое.

Колесо Фортуны связано с ростом и достижениями, но когда вы получаете эту карту в перевернутом положении, вы можете почувствовать, что ваши усилия, особенно на работе, ни к чему вас не приведут.

Вы можете подумать, что находитесь на бесперспективной работе и у вас нет возможностей для продвижения по службе. Вы можете даже подумать, что другая работа лучше, но как вы узнаете, если не проверите свои варианты и не попробуете.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

У каждого есть упрямая сторона, и когда вы получаете перевернутую карту Короля Пентаклей, это предупреждение о том, что ваша сторона может оказаться немного сильнее, чем обычно. Проблема упрямства Рака в том, что он обычно скрывает от глаз других более серьезную проблему — гордость.

Гордость может закрыть вам глаза на то, что происходит вокруг вас, потому что вы озабочены спасением своего эго, но всегда есть возможность измениться, и именно это, как надеется эта карта Таро, вы увидите.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Для всего есть время и место, Лев, и иногда тебе нужно решить, что ты не позволишь человеку ходить по тебе. Семерка Жезлов – знак надежды и разрешения.

Вы получаете зеленый свет на то, что вы действительно хотите сделать, не оправдываясь. Возможно, вы испытываете робость по этому поводу, но не делайте этого. Будьте смелыми и делайте то, что, как вы знаете, вам нужно сделать.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая.

Жизнь может быть полна отвлекающих факторов, и когда у вас есть Королева Кубков, решение определенных проблем может сделать правду туманной и трудной для чтения.

Сейчас у вас много всего происходит, поэтому вам может быть трудно прислушаться к своим инстинктам или услышать свой внутренний голос.

Эта карта Таро говорит, что вам нужно снова настроиться, чтобы то, что вы говорите и делаете, соответствовало вашим убеждениям.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая.

Вам нужно, чтобы все всегда было по-вашему?

Вы можете считать себя гибким и легким в работе, но перевернутая Девятка Жезлов говорит о том, что вы не позволяете другим идти вам навстречу.

Возможно, вы не считаете себя трудным человеком, но проверьте, что чувствуют другие.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Дурак

Когда вы работаете над проектом, легко упустить из виду время, но когда у вас есть карта Таро Дурак, это знак, что нужно замедлиться и не забегать слишком далеко вперед.

Спешка при выполнении чего-то нового может привести к ошибкам, которые можно было предотвратить.

Поэтому хорошей идеей будет выделить необходимое время и не слишком увлекаться потоком дел, не проверяя время от времени статус.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Паж Мечей, перевернутая.

У каждого есть темная сторона, Стрелец, но когда Паж Мечей перевернут, это может означать, что вы заходите на территорию, на которую не следует лезть. Вы можете думать, что знаете, что делаете, но дело не в этом.

Смысл этой карты – предупредить вас: независимо от того, насколько сильным, по вашему мнению, вы обладаете, всегда будет что-то непредсказуемое. Итак, соблюдайте осторожность.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Сила, перевернутая.

Приближаются сильные эмоции, Козерог, перевернутая Сила сигнализирует о том, что у вас могут возникнуть проблемы с обработкой того, что вы чувствуете.

Отсутствие эмоциональной регуляции может взять верх над вашим разумом и логикой, если вы не остановите себя, пока не стало слишком поздно. Слова, которые вы хотели бы вернуть, будут произнесены.

Слезы, о которых вы даже не подозревали, могут быть пролиты, и это может быть утомительно. Итак, попросите друга использовать быстрый набор, и если вам нужно объявить тайм-аут, не стесняйтесь этого.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Временами вы можете быть чувствительными, и карта Таро Верховная Жрица — это приглашение к мудрым действиям. Это напоминание о том, что вам следует сдержанно относиться к тому, кого вы допускаете в свой круг доверия.

Когда вы рассказываете человеку что-то о вас, будьте уверены, что он заслужил доверие, а не слепо получил его от вас.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Рыцарь Кубков, перевернутая.

Вы втягиваетесь в отношения? Рыцарь Кубков в перевернутом положении может говорить о том, что ваше сердце перегружено, а разум отошел на второй план по отношению к вашим чувствам.

Вы можете быть влюблены, но когда дело доходит до романтических отношений, постарайтесь, чтобы ваше сердце, действия и чувства совпадали.

Источник: yourtango.

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