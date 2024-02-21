Астролог предупредила, какие опасности скрываются в наступившем дне, чего не следует делать.

По словам астролога и автора канала Scorpio, сегодня, 21 февраля, Луна в созвездии Льва и еще в напряженной оппозиции к Венере с Марсом.

"Ух, страсти нарастают… Такие аспекты провоцируют резкие высказывания, нецензурную брань, безудержные категорические решения" , - предупредила астрологиня.

Эксперт призвала представителей всех Знаков Зодиака не доводить до накала в спорах.

«Также в этот день возможно разоблачение тайн и измен», – говорит эксперт.

Отметим, люди, рожденные 21 февраля по Знаку Зодиака – Рыбы.

Это дружелюбные люди, комфортно чувствующие себя в любой компании и умеющие найти к каждому индивидуальный подход.

Рыбы изобретательные, позитивные и активные личности с творческими способностями, живым воображением и чувством юмора. Мужчины и женщины, родившиеся 21 февраля, чувственные и восприимчивые, стремятся к самовыражению и всячески подчеркивают свою индивидуальность. Часто реализуют себя в творчестве, благодаря чему получают желаемое признание.

Однако следует помнить, что они не умеют адекватно реагировать на критику, потому воспринимают замечания как личное оскорбление.

Талисман для рожденных 21 февраля – это сапфир.

Самый счастливый и удачный красный и розовый цвет.

21 февраля именины отмечают: Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.

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