Астрологиня склала астрологічний прогноз на тиждень з 19 лютого по 25 лютого і попередила, що не можна робити, щоб убезпечити себе від неприємностей.

Так, цього тижня, з 19 по 25 лютого, астрологиня радить бути обережнішими у своїх діях, бажаннях та у витратах, намагатись не нав'язувати свою думку та волю іншим, зменшити рівень амбіцій.

«Оскільки все це може привести до серйозних проблем у стосунках та до прорахунків у бізнесі», - попередила астрологиня і авторка каналу Scorpio.

Сьогодні, 20 лютого, відбудеться з'єднання Венери та Марса.

Астрологічний прогноз на тиждень.

Ця астрологічна подія принесе бажання флірту, негайних дій, потяг до співробітництва, імпульсивність та пристрасність.

«Тримайте емоції під контролем», - радить експертка з прогнозів.

А от у середу, 21 лютого, необхідно втриматись від важливих рішень.

«Цього дня не потрібно приймати важливі рішення. З'єднання Венери та Марса буде спонукати до флірту, ревнощів та романтики», - розповіла астрологиня про аспект 21 лютого.

Непростим буде четвер, 22 лютого.

«22.02 один з найбільш напружених днів тижня, оскільки Місяць буде утворювати тау— квадрат з Марсом, Венерою та Юпітером. Цього дня потрібно тримати під контролем свою гордість та амбіції, стримувати почуття зверхності та не вихвалятись, особлива обережність потрібна в поведінці з партнерами, оскільки будь-яке необережне слово може привести до величезного конфлікту. Також уникайте неконтрольованих витрат», - радить експертка.

У п’ятницю, 23 лютого, згідно з астрологічним прогнозом на тиждень, Меркурій переходить в Риби. Цей аспект сприяє філософському творчому мисленню, потягу до духовності, чуттєвість переважає над логікою.

«Також уже відчуватимуться енергії Повні, кількість енергії зростає, а з нею зростає емоційність та внутрішня напруга, приходять безсоння та тривога. День може бути емоційно нестабільний, тому уникайте важливих розмов, тим паче не з'ясовуйте стосунки. Спрямуйте сили у творчість, розважтеся разом з дітьми», - радить авторка каналу «Scorpio».

24 лютого – Повня у знаку Діва. Аспект цього дня - емоційна нестабільність, надмірна збудливість та імпульсивність.

«Цього дня також Венера буде утворювати квадрат з Юпітером, що схилятиме до потурання своїм бажанням, пошуку задоволень та до переїдання. Тому уникайте надмірностей, неконтрольованих витрат та зверніть увагу на здоров'я, особливо, якщо у вас є хронічні захворювання», - закликає астрологиня.

А от 25 лютого частина дня буде сприятливою.

«Марс квадрат Юпітер— впертість, образливість, авантюризм, потурання своїм бажанням, нав'язування своєї волі. Тому слідкуйте за здоров'ям та за фінансами. Після обіду - сприятливий збіг обставин», - каже астрологиня, озвучуючи прогноз на тиждень з 19 по 25 лютого.

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