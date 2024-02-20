Читання карт Таро для кожного знака зодіаку на 20 лютого, у нас є багато варіантів та можливостей.

Ваше читання Таро по одній карті для кожного знака зодіаку тут на 20 лютого, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Ми можемо знайти вирішення проблем, протестувати певні стратегії, а якщо вони не спрацюють, повернутись до креслярської дошки, щоб подивитися, що можна змінити та покращити.

Отже, навіть якщо ви відчуваєте втому чи обмеженість, це не так. Не відмовляйтеся від того, що запланували на день, оскільки рішення може бути не за горами.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 20 лютого.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Кубків.

Сімка Кубків пов'язана з вибором, і ця карта оптимістична для отримання, оскільки вона має на увазі, що у вас є багато можливостей і ще більше попереду, якщо ви відкриті для отримання того, що вам підносить Всесвіт.

Ви можете відчувати, що ви обмежені, Овен, але правда в тому, що цілий світ чекає на вас, щоб насолодитися ним, і все, що вам потрібно зробити, це з'явитися і прийняти рішення, а потім досягти того, чого ви хочете.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей.

Дуже часто життя несправедливе, і здається, що можна отримати коротший кінець палиці більше разів, ніж хотілося б.

Але Телець, Шістка Пентаклей — це знак того, що на вас чекає потужна хвиля добра, яка може включати нагороди, гроші та пільги.

Ви працюєте більше, ніж належить, і ніщо не залишається непоміченим, коли до справи залучено Всесвіт.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Дев'ятка Меч, перевернута.

Перевернута Дев'ятка Меч — це карта, яка часто з'являється, коли ви почуваєтеся перевантаженими справами. Ви можете відчувати тиск, пов'язаний з виконанням певних завдань, і відчувати, що для досягнення ваших цілей просто не вистачає часу чи ресурсів.

Побічні ефекти цих емоцій можуть вплинути на ваше здоров'я. Отже, коли ви отримуєте цю карту Таро, важливо звернутися до всього, з чим ви стикаєтесь, а не заховати це під килим. Ваша увага до справ, як і раніше, буде важливою.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Трійка Пентакль.

Відмінні новини, Рак. Трійка Пентаклею — чудова карта для вас, оскільки вона означає, що ви дізнаєтеся про те, чого не знали або не розуміли. Ви готуєтеся стати майстром у своїй справі, сфері послуг чи хобі.

Ваш розум готовий розширити знання, необхідні вам, щоб стати одним із найкращих у галузі навичок, якими захоплюються інші і які готові платити за це великі гроші.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлів.

Лев, якщо ти любиш перемагати і готовий змагатися, П'ятірка Жезлов - чудова карта, яку можна отримати сьогодні.

Це означає віддати ситуації все, що маєте. Ви не хочете зараз стримуватись чи зрізати кути. Якщо життя – гра, будьте готові грати, щоб перемогти.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перевернута.

Діво, ти приховав образу? Ви можете бути не усвідомлювати цього. Перевернута Трійка Жезлів - це карта, яка містить суворе попередження: не дозволяйте минулому визначати ваше майбутнє чи сьогодення.

Якщо ви ловите себе на тому, що розмірковуєте про те, що було раніше, або в середині щасливого моменту згадуєте час смутку, важливо прислухатися до послання цієї карти... відпустіть це і пам'ятайте, що ви знаходитесь у кращому становищі. місце зараз. На вас чекають великі та найкращі справи.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

Терези, потрібен гарний крик, і коли П'ятірка Кубків є частиною розкладу, ви можете відчути свої емоції сильніше, ніж будь-коли раніше.

Це хороший досвід для вас. Відпустити біль і страждання, які ви відчуваєте у своєму серці, — це засіб, що очищає і зцілює. Горе – нормальна частина життя, і згодом ви знову відчуєте себе самим собою… невдовзі.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Башта у перевернутому положенні.

Ви не можете втекти від проблеми, але коли у вас перевернена Башта, це може означати, що ви нарешті пройшли точку неповернення або що ситуація не може вас знищити.

Ви знаходитесь в сильній позиції влади, Скорпіон. Ви пройшли через усе найгірше і знайшли спосіб піднятися на вершину та перемогти.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Маг.

Карта Таро Чарівник говорить про навички та різнобічність талантів. Навіть якщо тобі іноді не подобається це визнавати, у тебе багато цікавого, Стрілець.

Отже, коли ви думаєте, що натрапили на стіну свого життя, постарайтеся згадати все, що ви вмієте робити.

Можливо, ви зможете вийти з глухого кута без чиєїсь допомоги, просто обравши один зі своїх навичок і працюючи більш цілеспрямовано.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Козеріг, ти випромінюєш чудову атмосферу кохання, щедрості та доброти. Королева Пентаклей - це карта, яка заявляє про те, що ви - щось більше, ніж ви думаєте.

Ви демонструєте іншим неймовірну красу. Ви той, хто допомагає людям почуватися невимушено. Вам слід прийняти цей прекрасний бік себе і робити те, що розвиває ваші найкращі якості.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Помірність, перевернута.

Ви погодилися на менше, ніж заслуговуєте, Водолію? Цілком можливо, що Таро Помірності в перевернутому положенні намагається сказати вам більше не знижувати свої стандарти.

Можливо, ви думаєте, що це найкраще, що ви можете зробити, але це неправда. Можливо, ви не відразу отримаєте все, що хочете, але чекати кращого майбутнього набагато краще, ніж бути з кимось, хто вас засмучує.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей.

Риби, якщо ви хочете рости у своїй кар'єрі, у вас є великий потенціал, коли з'являється Вісімка Пентаклею. Ви багато працювали, навчалися всього, що могли, і докладали всіх зусиль.

Ваш час і зусилля не пропадуть задарма. Це не дарма. Фундамент закладено, і тепер ви можете пожинати плоди всього, що ви вивчили та навчилися робити.

Джерело: yourtango .

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