Чтение карт Таро для каждого знака зодиака на 20 февраля, у нас есть много вариантов и возможностей.

Ваше чтение Таро по одной карте для каждого знака зодиака здесь на 20 февраля, с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Мы можем найти решение проблем, протестировать определенные стратегии, а если они не сработают, вернуться к чертежной доске, чтобы посмотреть, что можно изменить и улучшить.

Итак, даже если вы чувствуете усталость или ограниченность, это не так. Не отказывайтесь от того, что запланировали на день, поскольку решение может быть уже не за горами.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 20 февраля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Семерка Кубков связана с выбором, и эта карта оптимистична для получения, поскольку она подразумевает, что у вас есть много-много возможностей и еще больше впереди, если вы открыты для получения того, что вам преподносит Вселенная.

Вы можете чувствовать, что вы ограничены, Овен, но правда в том, что целый мир ждет вас, чтобы насладиться им, и все, что вам нужно сделать, это появиться и принять решения, а затем добиться того, чего вы желаете.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Очень часто жизнь несправедлива, и кажется, что можно получить более короткий конец палки больше раз, чем хотелось бы.

Но Телец, Шестерка Пентаклей — это знак того, что вас ждет мощная волна добра, которая может включать в себя награды, деньги и льготы.

Вы работаете больше, чем положено, и ничто не остается незамеченным, когда в дело вовлечена Вселенная.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая.

Перевернутая Девятка Мечей — это карта, которая часто появляется, когда вы чувствуете себя перегруженными делами. Вы можете чувствовать давление, связанное с выполнением определенных задач, и чувствовать, что для достижения ваших целей просто не хватает времени или ресурсов.

Побочные эффекты этих эмоций могут повлиять на ваше здоровье. Итак, когда вы получаете эту карту Таро, важно обратиться ко всему, с чем вы сталкиваетесь, а не спрятать это под ковер. Ваше внимание к делам по-прежнему будет важным.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей.

Отличные новости, Рак. Тройка Пентаклей — отличная карта для вас, поскольку она означает, что вы узнаете то, чего не знали или не понимали. Вы готовитесь стать мастером в своем деле, сфере услуг или хобби.

Ваш разум готов расширить знания, необходимые вам, чтобы стать одним из лучших в области навыков, которыми восхищаются другие и которые готовы платить за это большие деньги.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Лев, если ты любишь побеждать и готов соревноваться, Пятерка Жезлов — замечательная карта, которую можно получить сегодня.

Это значит отдать ситуации все, что у вас есть. Вы не хотите сейчас сдерживаться или срезать углы. Если жизнь — игра, будьте готовы играть, чтобы победить.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая.

Дева, ты затаил обиду? Вы можете быть и не осознавать этого. Перевернутая Тройка Жезлов — это карта, которая содержит строгое предупреждение: не позволяйте прошлому определять ваше будущее или настоящее.

Если вы ловите себя на том, что размышляете о том, что было раньше, или в середине счастливого момента вспоминаете время печали, важно прислушаться к посланию этой карты... отпустите это и помните, что вы находитесь в гораздо лучшем положении. место сейчас. Вас ждут большие и лучшие дела.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Весы, нужен хороший крик, и когда Пятерка Кубков является частью расклада, вы можете почувствовать свои эмоции сильнее, чем когда-либо прежде.

Это неплохой опыт для вас. Отпустить боль и страдания, которые вы чувствуете в своем сердце, — это очищающее и исцеляющее средство. Горе – нормальная часть жизни, и со временем вы снова почувствуете себя самим собой… скоро.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Башня в перевернутом положении.

Вы не можете убежать от проблемы, но когда у вас перевернутая Башня, это может означать, что вы, наконец, прошли точку невозврата или что ситуация не может вас уничтожить.

Вы находитесь в сильной позиции власти, Скорпион. Вы прошли через все самое худшее и нашли способ подняться на вершину и победить.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Маг.

Карта Таро Волшебник говорит о навыках и разносторонности талантов. Даже если тебе иногда не нравится это признавать, у тебя много интересного, Стрелец.

Итак, когда вы думаете, что наткнулись на стену в своей жизни, постарайтесь вспомнить все, что вы умеете делать.

Возможно, вы сможете выйти из тупика без чьей-либо помощи, просто выбрав один из своих навыков и работая более целенаправленно.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Пентаклей.

Козерог, ты излучаешь чудесную атмосферу любви, щедрости и доброты. Королева Пентаклей — это карта, которая заявляет о том, что вы — нечто большее, чем вы думаете.

Вы демонстрируете другим невероятную красоту. Вы тот, кто помогает людям чувствовать себя непринужденно. Вам следует принять эту прекрасную сторону себя и делать то, что развивает ваши лучшие качества.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая.

Вы согласились на меньшее, чем заслуживаете, Водолей? Вполне возможно, что Таро Умеренности в перевернутом положении пытается сказать вам больше не снижать свои стандарты.

Возможно, вы думаете, что это лучшее, что вы можете сделать, но это неправда. Возможно, вы не сразу получите все, что хотите, но ждать лучшего будущего гораздо лучше, чем быть с кем-то, кто вас огорчает.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей.

Рыбы, если вы хотите расти в своей карьере, у вас есть большой потенциал, когда появляется Восьмерка Пентаклей. Вы много работали, учились всему, что могли, и прилагали все свои усилия.

Ваше время и усилия не пропадут даром. Это не зря. Фундамент заложен, и теперь вы можете пожинать плоды всего, что вы изучили и научились делать.

Источник: yourtango.

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