Астролог составила астрологический прогноз на неделю с 19 февраля по 25 февраля и предупредила, что нельзя делать, чтобы уберечь себя от неприятностей.

Так, на этой неделе, с 19 по 25 февраля, астролог советует быть более осторожными в своих действиях, желаниях и расходах, стараться не навязывать свое мнение и волю другим, уменьшить уровень амбиций.

«Поскольку все это может привести к серьезным проблемам в отношениях и просчетам в бизнесе», - предупредила астролог и автор канала Scorpio.

Сегодня, 20 февраля, состоится соединение Венеры и Марса.

Астрологический прогноз на неделю.

Это астрологическое событие принесет желание флирта, немедленных действий, стремление к сотрудничеству, импульсивность и страстность.

«Держите эмоции под контролем», - советует эксперт по прогнозам.

А вот в среду, 21 февраля, необходимо удержаться от важных решений.

«В этот день не нужно принимать важные решения. Соединение Венеры и Марса будет побуждать к флирту, ревности и романтике», - рассказала астролог об аспекте 21 февраля.

Непростым будет четверг, 22 февраля.

«22.02 один из самых напряженных дней недели, поскольку Луна будет образовывать тау-квадрат с Марсом, Венерой и Юпитером. В этот день нужно контролировать свою гордость и амбиции, сдерживать чувство пренебрежения и не хвастаться, особая осторожность нужна в поведении с партнерами, поскольку любое неосторожное слово может привести к огромному конфликту. Также избегайте неконтролируемых расходов», – советует эксперт.

В пятницу, 23 февраля, согласно астрологическому прогнозу на неделю, Меркурий переходит в Рыбы. Этот аспект способствует философскому творческому мышлению, влечению к духовности, чувственность превалирует над логикой.

«Также будут ощущаться энергии полнолуния, количество энергии растет, а с ней растет эмоциональность и внутреннее напряжение, приходят бессонница и тревога. День может быть эмоционально нестабильным, поэтому избегайте важных разговоров, тем более не выясняйте отношения. Направьте силы в творчество, развлекитесь вместе с детьми», - советует автор канала «Scorpio».

24 февраля – Полнолуние в знаке Дева. Аспект этого дня – эмоциональная нестабильность, чрезмерная возбудимость и импульсивность.

«В этот день Венера будет образовывать квадрат с Юпитером, который будет склонять к попустительству своим желанием, поиску удовольствий и к перееданию. Поэтому избегайте излишеств, неконтролируемых расходов и обратите внимание на здоровье, особенно если у вас есть хронические заболевания», - призывает астролог.

А вот 25 февраля часть дня будет благоприятной.

«Марс квадрат Юпитер – упрямство, обидчивость, авантюризм, попустительство своим желаниям, навязывание своей воли. Поэтому следите за здоровьем и финансами. После обеда – благоприятное стечение обстоятельств», – говорит астролог, озвучивая прогноз на неделю с 19 по 25 февраля.

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