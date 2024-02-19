Пуховики слід якомога рідше прати у пральній машині, якщо є пляма, ви можете спробувати очистити її, не завантажуючи в машинку.

Якщо пуховик придбав сильний запах, наприклад, запах багаття, хорошої вентиляції часто буває достатньо, щоб позбутися запаху.

Але якщо він забруднився, то пуховик можна почистити самостійно за допомогою гарної пральної машини та сушарки!

Як прати пуховик у пральній машині

Ознайомтеся з інструкціями з прання. Там ви знайдете всю необхідну інформацію

Перед пранням у пральній машині видаліть плями.

Закрийте всі блискавки, гудзики та липучки. Не забудьте звільнити кишені!

Виверніть куртку навпроти і покладіть її в пральну машину. Не заповнюйте машину одягом більш ніж на половину.

Як прати пуховик у пральній машині – використовуйте м'який миючий засіб та уникайте кондиціонерів для білизни. Використовуйте лише 1/3 від звичайної кількості.

Як прати пуховик у пральній машині - прайте в м'якій програмі прання (максимум 30 градусів) і полоскайте не менше п'яти разів, щоб видалити всі залишки миючого засобу.

Відразу після прання покладіть куртку в сушарку разом із 4–5 тенісними м'ячами. Це допомагає повернути пуху легкість і рівномірно розподілити пух по всій куртці.

Сушіть у барабанній машині при температурі не більше 60 градусів до повного висихання куртки. Струшуйте куртку під час сушіння

Вивісьте куртку на провітрювання, щоб видалити залишки вологи.

Нарешті, струсіть і поплескайте куртку, щоб розподілити пух по всій довжині куртки.

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